Pensionamenti, spostamenti in altre sedi e ora anche il Covid: il comparto della municipale di Marano ha i numeri contati

Il comparto dei vigili urbani, già da mesi con l’organico ridotto all’osso, è stato falcidiato ulteriormente dal Covid-19. Sono poco meno di dieci gli agenti, tra positivi al tampone e coloro che sono in quarantena domiciliare, al momento indisponibili e pertanto inutilizzabili sul territorio. Una situazione di estrema difficoltà, che impedisce talvolta agli agenti di poter accorrere sui luoghi degli incidenti o dove vi è maggiore necessità. Sono poco più di 20 (complessivi) gli agenti della municipale tuttora a disposizione del comandante Brigida Costa.

Il comando, nell’arco degli ultimi due anni, ha perso – tra pensionamenti ordinari e quota 100 – numerose unità. Una di queste, come se non bastasse, è stato dirottato (con l’avallo del sindaco Visconti) di recente presso gli uffici della Procura Napoli nord e un altro ancora, qualche tempo prima, all’ufficio Ragioneria. Poi ci sono gli agenti imputati in alcuni processi che non possono, per motivi di opportunità, svolgere determinate mansioni. Al netto di tutto in strada, tra assenti per Covid, ferie e malattie ordinarie, sono rimaste pochissime unità.













