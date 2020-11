Lieve infortunio per Osimhen, impegnato con la maglia della Nigeria

97 Visite

Lieve infortunio in nazionale per Victor Osimhen, che tiene però ancora col fiato sospeso tutto l’ambiente Napoli. L’attaccante azzurro è stato vittima di un infortunio con la Nigeria, che lo ha visto addirittura uscire dal campo in barella. Un problema al polso per il nigeriano che, però, sembra non aver subito un danno particolarmente importante: secondo quanto riportato da gazzetta.it, infatti, non ci sarebbe frattura per Osimhen.













Commenti

