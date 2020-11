Spari a San Giorgio a Cremano: grave un 38 enne

A San Giorgio a Cremano nuovo agguato di matrice camorristica. Si spara, ancora una volta, in pieno giorno, per di più a due passi dal commissariato di polizia. Sono da poco passate le 11 quando all’incrocio tra via Carducci e via Foscolo due uomini in sella a uno scooter – col volto coperto da casco integrale – affiancano una Smart scura. Una scarica di almeno 14 colpi, verosimilmente tutti partiti da un’unica pistola-mitragliatrice, che investe in pieno l’auto.