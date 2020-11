Covid, vigilia di zona rossa a Napoli con il pienone in centro

353 Visite

Il centro storico di Napoli si presenta gremito nelle ultime ore in cui la città rientra nella zona gialla: da mezzanotte, infatti, tutta la Campania diventerà zona rossa ed entreranno in vigore le misure più restrittive per contrastare il diffondersi del coronavirus. Affollate le zone di Spaccanapoli, Piazza del Gesù e Piazza San Domenico Maggiore fino a San Gregorio Armeno. Bar pieni anche nei vicoli del centro e nel quartiere Vomero.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS