Marano, sul tetto della scuola “Vittorio Alfieri” pannelli solari non istallati a regola d’arte. “Rischio di incidenti sul lavoro”

Apprendiamo da segnalazione di cittadini che sul tetto della scuola Vittorio Alfieri di Marano, i pannelli solari vengono montati non a regola d’arte, come si può notare dalla foto che ci è stata inviata. Nessuna sicurezza e controllo, dunque, nell’attuare questi interventi in materia edile, per evitare di determinare gravi incidenti sul lavoro. Ricordiamo che è di un anno e mezzo fa la notizia di una terribile tragedia alla scuola Ranucci, dove un operaio algerino è morto dopo una caduta di 15 metri, mentre conduceva delle riparazioni sui cornicioni del tetto. La stragrande maggioranza di infortuni sul lavoro si verificano proprio per la mancanza di prevenzione. Spesso accade che questi eventi nefasti vengono preannunciati, ma nonostante la probabilità che si concretizzino nella realtà sia alta, si omette dall’intervenire a tempo debito e lo si fa, invece solo quando oramai è troppo tardi.













