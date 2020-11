MORTI CARDARELLI: PRESENTATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DAI DEPUTATI CANTALAMESSA E CASTIELLO

91 Visite

Ancora scossi dalle brutte immagini circolate sui social del decesso avvenuto in uno dei bagni del Ospedale Cardarelli di Napoli, i deputati della Lega, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello hanno presentato questa mattina interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute per fare chiarezza riguardo al vergognoso episodio accaduto ieri. “Siamo profondamente scossi per quanto accaduto ieri nel maggiore ospedale del Mezzogiorno. La dignità del malato andrebbe tutelata sempre. Quello che sta accadendo in questi giorni nei nostri ospedali, a causa del Covid, è il frutto di anni di cattiva gestione della Sanità in Campania. Mentre il governatore De Luca si pavoneggia, la realtà sbugiarda la propaganda della Regione Campania. I numeri paventati non rispecchiano la realtà dell’attuale condizione: i posti in terapia intensiva ci sono ma la gente purtroppo muore nei bagni degli ospedali, sulle barelle nei corridoi, nelle ambulanze in attesa fuori ai pronto soccorso. Abbiamo sollecitato il ministro Speranza perché avvii indagini per avere risposte chiare e azzerare le ombre che terrorizzano l’opinione pubblica. Non si può morire in quel modo e la morte non dovrebbe mai essere motivo di spettacolarizzazione”.

Così in una nota i deputati della Lega Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello in merito al decesso avvenuto ieri al Cardarelli e diffuso attraverso immagini su tutti i social.













