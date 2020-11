Campania in zona gialla ed è subito polemica

306 Visite

Per il Governo e il premier Conte, la Campania è una di quelle regioni da inserire, anzi inserite in zona gialla. La decisione ha però scatenato diverse polemiche. I contagi, al netto dei vari parametri, continuano ad aumentare. Ieri oltre 4mila nuovi casi in sole 24 ore e l’indice di positività resta molto alto, pari al 19.2%. Ecco tutti i dati da ottobre in poi:

4 novembre 19.2%

3 novembre 21.5%

2 novembre 18.3%

1 novembre 17.7%

31 ottobre 17.5%

30 ottobre 17%

29 ottobre 17.4%

28 ottobre 16,1%

27 ottobre 18,6%

26 ottobre 17,1%

25 ottobre 15,3%

24 ottobre 13,7%

23 ottobre 14,4%

22 ottobre 12,8

21 ottobre 12,7%

20 ottobre 12,8%

19 ottobre 12,5%

18 ottobre 9,6%

17 ottobre 9,5%

16 ottobre 8,8%

15 ottobre 8,1%

14 ottobre 7,2%

13 ottobre 8,2%

12 ottobre 8,9%

11 ottobre 6,8%

10 ottobre 7,3%

9 ottobre 8%

8 ottobre 7,6%

7 ottobre 7,2%

6 ottobre 7,8%

5 ottobre 8,8%

4 ottobre 5,6%

3 ottobre 5,3%

2 ottobre 4,6%

1 ottobre 4,6%













