Marano, approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2020-2022

Questa sera si è svolto in diretta streaming il consiglio Comunale avente ad oggetto, tra i punti dell’ordine del giorno, l’approvazione di una serie di atti propedeutici all’approvazione del bilancio. Il primo punto dell’ordine del giorno ha riguardato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Al riguardo, l’assessore al bilancio spiega che l’amministrazione ha confermato le stime degli anni precedenti e sull’alienazione chiarisce che è ancora oggetto di valutazione, perché è di competenza dell’OSL e non del Comune.

Il problema, dice la Giaccio in un suo intervento è che non esiste un ufficio patrimonio con la funzione di trasferire i dati dei beni confiscati e acquisiti al patrimonio, in banca dati. L’ufficio, attualmente è composto solo da due unità, il Dott. Pellecchia e la Dirigente Mucerino, mentre la terza unità è stata trasferita in un altro ufficio. Per la consigliera, il piano delle alienazioni è mediocre. Riporta l’esempio di villetta Corso Italia, per il quale è stato dato un acconto di dieci mila euro ed è stato fatto un contratto preliminare, per cui non va nel piano delle alienazioni. A tal punto, la consigliera dice: “Cosa si è fatto fino ad adesso?”

Si passa, poi al secondo e al terzo punto dell’ordine del giorno. Quest’ultimo ha riguardato l’approvazione triennale delle opere pubbliche. Il dibattito è stato acceso sulla questione del 50% dei fondi PICS per le periferie che sono sempre ai margini. Al riguardo, il consigliere Coppola chiarisce che geograficamente lo stadio e l’ASL di Marano sono periferia. “Lo dice la geografia e non lo dico io”, queste le sue parole. Si è parlato anche del fatto che il piano è carente, perché non cita le barriere architettoniche, la cui legge 104 dice che non riguarda solo gli edifici pubblici ma anche gli spazi urbani.

In conclusione, si passa all’approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con 14 voti favorevoli ed uno contrario.













