Stop mercato rionale a Mugnano, in 50 protestano nei pressi del municipio. E il sindaco lo riapre

Protesta in corso, nei pressi del municipio di Mugnano, da parte degli operatori (una cinquantina) del mercato di via Di Vittorio. Chiedono di parlare con il sindaco Luigi Sarnataro, che ieri ha annunciato, per motivi legati alla diffusione del Covid sul territorio, lo stop provvisorio alle attività. Mercato che, secondo gli ultimi rumors, sarà riaperto domani a seguito del colloquio intercorso tra Sarnataro e i lavoratori. Marcia indietro, insomma, nell’arco di 48 ore.













