Covid, i dati sulle terapie intensive in Italia. Ecco le regioni con maggiori criticità

290 Visite

Nell’ultimo report settimanale del Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, emerge che circa il 15% dei posti disponibili in terapia Intensiva in Italia è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all’11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni. I numeri – secondo quanto riferisce Sky Tg 24 – più alti di saturazione riguardano l’Umbria e la Campania.

La Campania ha la situazione più preoccupante (7,3 letti per 100mila abitanti), seguita da Umbria (7,9) e Marche (8,3). I tassi di saturazione delle terapie intensive non sono come quelli di marzo e aprile. A livello nazionale – incrociando gli ultimi dati disponibili – questo valore è intorno al 17%. La Campania ha una delle percentuali peggiori (intorno al 25%). Numeri alti (ma meno abitanti) anche per Umbria e Sardegna. Preoccupano anche Lombardia e Piemonte.

In Umbria i posti letto in terapia intensiva pre-Covid erano 70. Il dl Rilancio ne ha programmati altri 58. Al 9 ottobre i posti letto sono ancora 70. I posti per 100mila abitanti in regione sono 7,9 (rapporto molto basso rispetto alla soglia di sicurezza fissata a 14). Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre, le terapie intensive occupate in Umbria da pazienti Covid sono 25. È la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti a disposizione, con un tasso di occupazione che supera il 30%.

Nel Lazio i posti letto in terapia intensiva pre-Covid erano 571. Con il decreto Rilancio sono stati programmati altri 282 posti letto. Alla data del 9 ottobre, contando quelli già stabilizzati del piano Arcuri, il numero dei posti letto è arrivato a 747. I posti per 100mila abitanti in regione sono 12,7 (con la soglia di sicurezza del governo fissata a 14). Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre, le terapie intensive occupate nel Lazio da pazienti Covid sono 141.

In Campania i posti letto in terapia intensiva pre-Covid erano 335. Il decreto Rilancio ne ha programmati altri 499 posti. Al 9 ottobre, contando quelli già stabilizzati del piano Arcuri, il numero dei posti letto è arrivato a 427. I posti per 100mila abitanti in regione sono 7,3 (rapporto molto basso rispetto alla soglia di sicurezza del governo fissata a 14). Secondo il bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre, le terapie intensive occupate in Campania da pazienti Covid sono 108. Il tasso di saturazione è intorno al 25%.

In Lombardia i posti letto in terapia intensiva pre-Covid erano 861. Con il decreto Rilancio sono stati programmati altri 585 posti letto. Al 9 ottobre, contando quelli già stabilizzati del piano Arcuri, il numero dei posti letto è arrivato a 983. I posti per 100mila abitanti in regione sono 9,8 (un rapporto molto basso rispetto alla soglia di sicurezza del governo fissata invece a 14). Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre, le terapie intensive occupate in Lombardia da pazienti Covid sono 213. La saturazione ha superato il 20%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS