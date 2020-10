Napoli, ancora un sit-in di protesta contro lockdown: getti di vernice verso il Palazzo Partanna

274 Visite

In queste ore, ancora proteste a Napoli contro il lockdown e il coprifuoco. Sit-in di commercianti e titolari dei locali, costretti a chiudere in anticipo per colpa dell’ordinanza Covid. In piazza, anche tanti disoccupati, precari e lavoratori dello spettacolo. Getti di vernice dei manifestanti contro il palazzo Partanna (Piazza dei Martiri). Presenti anche alcuni rappresentanti del comitato diritto all’abitare. La polizia si è schierata all’ingresso del palazzo per vigilare sull’ordine pubblico. Seguono aggiornamenti.













