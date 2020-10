806 Visite

Otto positivi e due guariti: ormai a Marano si viaggia alla media di 8-9 positivi al giorno. Otto anche oggi come da comunicazione dell’Autorità sanitaria locale. Dal Comune, come sempre, nessuna informazione. 103 i casi totali di positivi in città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS