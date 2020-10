715 Visite

Nuovo caso di positività alla scuola Amanzio di Marano. E’ il secondo nell’arco di pochi giorni. La dirigente scolastica ha disposto la quarantena fiduciaria per 10 giorni, così come da ultimo decreto governativo, per alunni e docenti di una classe della primaria. Avviate le procedure per la sanificazione dell’aula.













