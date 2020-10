Corso Umberto: un uomo arrestato per tentata estorsione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale

360 Visite

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione in corso Umberto per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita insieme alla madre dal fratello che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, le aveva minacciate e colpite con calci e pugni..

Gli agenti, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno trovato l’uomo, in forte stato di agitazione, che si è scagliato contro di loro e, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

L’uomo, M.G., napoletano di 56 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.













