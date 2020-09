75 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario sono intervenuti in via Speranzella presso un’attività commerciale dove, con il supporto di personale tecnico della società elettrica, hanno accertato che il contatore del locale era stato manomesso ed allacciato abusivamente alla rete pubblica.

A.E., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto di energia elettrica.













