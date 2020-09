Zona ospedaliera: due persone arrestate per furto aggravato

104 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pansini due persone che armeggiavano su un’auto parcheggiata in strada e che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due uomini trovandoli in possesso di un portapacchi che avevano appena smontato dalla vettura e di attrezzi da scasso.

Diego Coppola e Salvatore Frattini, napoletani di 46 e 45 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.













