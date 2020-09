La voce del cittadino, Marano: “Piazza della Pace non è “a misura di bambino”. Giostre rotte e zero sicurezza”

185 Visite

Di seguito la letta di un lettore:

“Gentile Direttore, a piazza della Pace, i ragazzi stanno distruggendo le giostre riservate ai bambini. E’ da più di 20 giorni che è rotta la giostrina della foto: i ragazzi, la buttano ovunque e nessuno provvede. Non ci sono controlli. E’ davvero un peccato che questi ragazzi debbano distruggere queste giostre per i bimbi. Tra l’altro, manutenzione zero. Si intravedono, addirittura alberi quasi a terra. Dovrebbe essere un luogo sicuro, ma zero tutela in merito alla sicurezza. Non si può certamente dire che Marano sia una città ” a misura di bambino”. Troppi pericoli ad ogni angolo. La mancanza di attività ludiche vuol significare che nel nostro Comune non viene garantito l’utilizzo positivo e la promozione del diritto al gioco, affinché i bambini da 0 a 11 anni possano giocare, incontrarsi , esprimere la propria fantasia e voglia di fare. Per cui, sarebbe il caso che quelle poche giostre che ci sono, siano funzionanti e sopratutto occorrono manutenzione e controlli costanti per vivere in sicurezza ed evitare disagi preannunciati”.

Grazie,

Giuseppe













