Musica: Roberto Vecchioni in concerto a Capua con “L’Infinito Tour”

Ancora una volta la Regione Campania ha scelto Capua per uno dei più prestigiosi appuntamenti finanziati e organizzati attraverso Scabec. Martedì 15 settembre alle ore 21 Piazza Etiopia ospiterà “L’Infinito Tour” di Roberto Vecchioni, evento della rassegna “Open Art Campania” che intende consacrare contesti affascinanti e valorizzare l’immenso patrimonio culturale della Regione Campania con musica, teatro, spettacoli ed eventi attraverso associazioni e organizzazioni culturali presenti sul territorio.

L’antica e affascinante città, testimone privilegiata del passaggio della grande Storia sul suo territorio, si arricchirà con il viaggio personale e artistico che lo stesso Roberto Vecchioni spiega così: “L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un’idea precisa: l’infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è dentro di noi, nella nostra anima e nelle nostre emozioni tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sul nuovo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive”.

Il concerto sarà l’occasione per la città di consegnare al cantautore, poeta, scrittore, il PREMIO PLACITO CAPUANO 2020, nato nell’ambito del Capua il Luogo della Lingua, il festival letterario diretto da Giuseppe Bellone, che da quindici anni, attraverso autorevoli voci di scrittori, pensatori e artisti ospiti a Capua, celebra la città dove nasce la lingua italiana.

Il riconoscimento viene attribuito ogni anno a personalità del mondo culturale che contribuiscono alla diffusione della lettura in Italia in vari modi e con vari linguaggi e declinazioni. Nelle passate edizioni il premio è stato consegnato alla scrittrice Dacia Maraini (2014), al regista Matteo Garrone (2015), all’attore e scrittore Marco D’Amore (2016), allo scrittore Maurizio de Giovanni (2017), allo scrittore Lorenzo Marone (2018), e al regista Saverio Costanzo (2019).

E con l’evento della Regione Campania Scabec, la città di Capua si conferma “polo culturale della provincia di Caserta” dove per cultura si intende soprattutto quello strumento indispensabile per ricostruire l’identità dei luoghi e influenzare positivamente i rapporti di chi li abita.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Ingresso gratuito e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Per prenotarsi è necessario inviare una email all’indirizzo tourvecchionicapua@libero.it dal 10/09/2020 ore 9:00 al 11/09/2020 ore 13:00. Info su www.openartcampania.it e www.comunedicapua.it













