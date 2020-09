Il dramma di tanti lavoratori Auchan

719 Visite

Caso Auchan Giugliano. Secondo quanto riporta il comunicato che i dipendenti hanno trovato affisso nei locali e non attraverso comunicazione dell’azienda, l’ Auchan di Giugliano, il giorno 28, chiude e saranno licenziati circa 130 dipendenti. Per il momento i lavoratori si recano al lavoro normalmente, ma nessuno di loro conosce il suo destino circa la conferma se continuerà a lavorare o meno.

Circa 30 dipendenti vogliono uscire in modo volontario e dovevano uscire a giugno, ma da allora stanno ancora lavorando e l’azienda non ha comunicato loro se possono uscire, anche se il Governo Conte ha sbloccato le uscite.

Solo a Giugliano i dipendenti ne sono 235.

L’Auchan di Giugliano è stata venduta a GDM che è un azienda privata nata nel 2019 e che ha prelevato ipercoop Quarto ed Afragola. Per questa nuova azienda, quindi, c’è un piano industriale ma non c’è posto per 130 dipendenti.

Da ricordare che tutti gli iper auchan sono stati acquistati circa un anno fa da gruppo Margherita che non ha voluto investire in Campania, per cui, i punti vendita Nola rischia la chiusura, mentre per Pompei e Mugnano ci sono delle trattative in corso. Sono a rischio 700 posti di lavoro.

Qualche giorno fa, una comunicazione dei sindacati: gruppo Margherita (conad) ha venduto a GDM. La superficie sarà ridotta da 13.000 mq a 6.700 mq e nel piano industriale ci sono su 235 dipendenti 130 esuberi ed il direttore, Carlo Sansone, il giorno 22 agosto ha dato le dimissioni ed è passato a conad.

E’ questo, dunque, il dramma di tanti lavoratori.













