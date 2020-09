Regionali, Caldoro in visita a Quarto domenica 6 settembre

78 Visite

Domenica 6 settembre alle ore 11.00 il candidato presidente del Centro Destra Stefano Caldoro farà visita nella città di Quarto, ad accoglierlo sarà Rosa Capuozzo, candidata al consiglio regionale tra le fila della Lega di Salvini, e Gianluca Cantalamessa, deputato e presidente della Lega in Campania.

Il Presidente Caldoro con l’ex sindaco Capuozzo farà un breve tour della cittadina, dove gli saranno mostrate alcune delle più gravi criticità del comune flegreo.

Terminato il percorso, il presidente Caldoro e Rosa raggiungeranno insieme il comitato elettorale in piazza Santa Maria, per salutare tutti i cittadini presenti.

Per Rosa Capuozzo: “Sarà un onore accogliere nella nostra città il Presidente Caldoro, sarà anche una occasione per la città di riscattarsi da chi in passato l’ha abbandonata – rincara l’ex sindaco –a questa città fu promesso di tutto, dalla lotta alla criminalità alle misure dure contro i roghi tossici. Nulla di tutto questo è stato fatto.

Ora con Caldoro presidente e con un partito come la Lega, che ha già dimostrato di avere il pugno duro contro il malaffare, sono sicura che la nostra città non sarà più abbandonata.

Colgo l’occasione per dire ai cittadini di Quarto: non molliamo!

Questa volta sono sicura che non saremo lasciati soli, perché è il coraggio che ci lega.”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS