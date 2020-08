Sant’Antimo: droga e una mazza da baseball in auto. 27enne arrestato

91 Visite

I carabinieri di Sant’Antimo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco Verde, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era in auto e percorreva Via Nicola Romeo quando ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri. Ha accelerato per evitare controlli e sperato che i militari non lo notassero.

Il suo scatto non è ovviamente sfuggito e dopo un breve inseguimento è stato bloccato e perquisito. Nella sua auto 3 dosi di marijuana, 3 di cocaina, una mazza da baseball e 170 euro in contante ritenuto provento illecito.

Sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.













