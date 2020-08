Marano, ennesimo incidente in via San Rocco

223 Visite

Sempre più frequenti sono i numeri di incidenti stradali in città. Diverse sono le cause principali: distrazione,assunzione di sostanze stupefacenti e alcool, uso eccessivo dello smartphon, condizioni del fondo stradale, eccesso di velocità.

Ebbene, in questi attimi, si registra, l’ennesimo incidente stradale in via San Rocco a Marano di Napoli, nei pressi del supermercato SIGMA, tra scooter ed auto.

Di seguito gli aggiornamenti sulle prime ricostruzioni della dinamica:alla guida dell’auto una donna che ha tagliato la strada in pieno, al motociclista che è stato fatto poi accomodare su di una sedia a latere della strada. Il motociclista ha riportato lievi ferite.













