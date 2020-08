Paragone spara a zero su Grillo: “Beppe Lassie è tornato a casa, all’amato Pd”

72 Visite

Da Movimento a “Mo vi mento”. Gianluigi Paragone non nasconde, dietro l’ironia, l’amarezza per il tradimento del Movimento 5 Stelle. Il senatore ex grillino parla apertamente di “sputtanamento” dei 5 Stelle, dopo il voto sulla piattaforma Rousseau di venerdì che ha sancito, con la vittoria dei sì, il superamento di due dogmi dei 5 Stelle delle origini, il divieto di alleanze e il limite inderogabile di due mandati. Chi li aveva fissati, il fondatore Gianroberto Casaleggio, “è morto una seconda volta, senza funerali”, sentenzia Paragone. E Grillo? “Beppe Lassie – dice Paragone – è tornato a casa assieme a tutti i ‘lessi grillini’, tradendo chi in buona fede chiedeva di poter cambiare l’Italia”.













