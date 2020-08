Ora Conte pensa al tunnel sottomarino tra Calabria e Sicilia

72 Visite

Ospite de “La Piazza”, evento organizzato dal quotidiano Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, il premier ha toccato varie tematiche: dalle infrastrutture al bilancio sulla pandemia di Covid in Italia, dal vaccino al suo futuro in politica.

Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, parlando di infrastrutture, Conte ha dichiarato di pensare a un tunnel sottomarino. Il presidente del Consiglio ha tuttavia aggiunto che non è questo il momento giusto per lanciare un simile progetto, perché al momento “ non ci sono le condizioni ” e il governo deve prima preoccuparsi dei “ collegamenti interni “, tra cui l’alta velocità al Sud.

“ Non posso dire faremo il ponte sullo Stretto, non ci sono i presupposti “, ha chiarito Conte. “ Dobbiamo prima realizzare l’alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia. Ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento. Ci sono miracoli di ingegneria, ne abbiamo realizzato uno bellissimo a Genova “, ha chiosato.

Denso il capitolo sul Covid. Per quanto riguarda il bilancio personale, Conte ha evitato di rispondere alla domanda chiarendo di voler prima “ aspettare di uscire dalla pandemia e poi trarre le conclusioni “. In ogni caso, citando il parere di vari quotidiani stranieri, il premier ha parlato di “ bilancio positivo “. “ Si analizza il modello italiano e lo si propone, ed è motivo di grande orgoglio “, ha dichiarato tutto soddisfatto.













