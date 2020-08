Le nostre rubriche. I sogni e la loro interpretazione. Sognare la frutta

27 Visite

Sognare frutta si collega a fecondità e soddisfazione e al senso di dolcezza e di piacere che viene associato a questo cibo.

Questo significa che la frutta nei sogni rappresenta la riuscita ed il successo in qualche ambito e che può apparire anche come simbolo di conferma per un’azione intrapresa o un progetto avviato.

Sognare la frutta quando in realtà non è gradita al sognatore e non viene consumata regolarmente, può considerarsi un’indicazione da seguire per il benessere del corpo, perchè suggerisce un’idea di semplicità, salute e guarigione.

Mentre i semi della frutta a loro volta alludono all’energia vitale della natura e alle possibilità di nascita e rinascita, che si traducono nei sogni in possibilità future, speranza nel domani, attitudini positive.

Un altro aspetto che non va sottovalutato e che concorre alla complessità del simbolo della frutta è il cambiamento dovuto alla sua naturale “maturazione”, che allude allo scorrere temporale e all’evoluzione, alla “maturazione” di un’idea, di un progetto, di una relazione, oppure alla maturità del corpo fisico ed al culmine di una fase dell’esperienza.

Ritorna la connotazione positiva di circolarità e compiutezza attribuita alla frutta nei sogni che può tradursi nel completamento di un progetto, in aspirazioni realizzate, in tutto ciò che viene portato al termine con soddisfazione.

Si pensi alle tante espressioni verbali positive legate alla frutta:

“Cogliere un frutto maturo” e “Frutto di stagione” allude a ciò che va colto al momento opportuno.

“Dare buoni frutti” e “Mettere a frutto” indica ciò che è buono e utile e le risorse che possono essere usate.



Sognare frutta può indicare la continuità della specie perchè la bellezza, la succosità, la maturità della frutta, la presenza dei semi, il fiore da cui nasce richiamano l’eros, il piacere, la fecondità dell’atto sessuale.

Ma anche la forma della frutta influisce sui possibili significati: tondeggiante e succosa (mela, arancia, pera, pesca, melagrana, prugna, susina, albicocca, anguria ecc.) si collegherà alle rotondità del seno, alla fecondità e ai succhi del sesso femminile, allungata, “fallica” e provvista di semi indicherà il sesso maschile (banana, carruba, cetriolo, zucchina ecc).

La forma tonda e regolare di alcuni frutti richiama l’archetipo del Se’ ed è una sorta di mandala naturale paragonabile al simbolo dell’uovo che riporta a consapevolezza e realizzazione individuale e che si amplia in creatività e fecondità: si dice “dare frutti” proprio pensando ai figli che garantiscono la discendenza o alle opere che sopravvivono all’uomo.

Il significato positivo della frutta si trasforma in negativo quando la frutta appare acerba, ammaccata, guasta, ridotta in poltiglia ed immangiabile, indicando allora possibilità immature e sprecate, “non colte”, lasciate “andare a male”, idee sfumate nel confronto con la realtà, affetti ed amori che hanno subito un contraccolpo, sentimenti “ammaccati”, depressione e pessimismo.

Ma anche l’espressione “essere alla frutta” segnala cose fatte in ritardo ed esaurimento delle risorse, mentre “il frutto della colpa” o “frutto del peccato” che indica una nascita fuori dal matrimonio si rifà al frutto dell’albero del bene e del male che ha provocato la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre e quindi alla perdita di armonia, pace, felicità.













