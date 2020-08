Marano: incidente in spiaggia, muore il padre dell’assessore Sabia

36 Visite

Lutto nel mondo della politica cittadina: è scomparso oggi il padre del neo assessore Francesca Sabia. L’uomo, da quanto si apprende, sarebbe stato vittima di una caduta in una località marittima della Calabria, la zona di cui è originaria anche l’assessore della giunta Visconti. Vana è risultata l’operazione eseguita d’urgenza in ospedale: l’uomo è spirato in giornata. All’assessore Sabia le condoglianze della nostra redazione.













