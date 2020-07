Michele Schiano (Fdi): ““No al liberticida ddl Zan sull’omotransfobia”

135 Visite

In queste settimane, da Nord a Sud un popolo si alza in piedi per dire “No” al liberticida ddl Zan sull’omotransfobia, ora in discussione in Parlamento.

Il gruppo consiliare Fratelli D’Italia in Regione Campania, su iniziativa del consigliere Michele Schiano, ha presentato una mozione per sostenere la battaglia che migliaia di cittadini in tutta Italia stanno conducendo per dire no ad una legge liberticida ed anticostituzionale (artt. 19 e 21 della nostra Costituzione).

La presentazione della mozione vuole avere anche un carattere divulgativo di quanto sta accadendo in questi giorni alla Camera Dei Deputati su un tema così delicato ed importante per i diritti di ogni individuo.

Vorrebbero imbavagliare le nostre coscienze introducendo il “reato d’opinione” su temi delicatissimi come affettività, sessualità, educazione, famiglia e persino libertà religiosa.

In caso di approvazione del testo, infatti, sarà possibile per chi gestisce una palestra vietare ad un uomo che si “sente donna”, l’ingresso nello spogliatoio delle donne? Sarà possibile per un genitore chiedere che il figlio non partecipi ad attività scolastiche inerenti a temi sensibili sulla sessualità se sono realtà che gravitano nel mondo cd. Lgbt? Sarà ancora possibile per un sacerdote insegnare la visione cristiana del matrimonio? Ed infine, sarà possibile dire pubblicamente che la pratica dell’utero in affitto è un abominio o dirsi contrari alla legge sulle unioni civili? Per tutte queste domande il ddl sull’omofobia ha una sola risposta, NO.

Alla conferenza stampa prenderanno parte, il Consigliere Regionale di Fratelli D’Italia Michele Schiano, il Senatore di Fratelli D’Italia e Coordinatore Regionale Fratelli D’Italia Campania Antonio Iannone, il deputato Augusta Montaruli ed il vice responsabile nazionale del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli D’Italia, Federica Picchi.













