Lo sprofondamento a Chiaiano e i disagi idrici a Marano e Mugnano

Alle ore 16 di oggi lo sprofondamento in via Cupa Fragolara a Chaiano. Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco, Protezione Civile, polizia Municipale e rappresentanti della Municipalità. Lo sprofondamento è stato causato da una rottura di una conduttura idrica della Regione Campania. La stessa Regione Campania, al fine di eliminare l’inconveniente, sta intervenendo con uomini e mezzi per risolvere quanto prima la problematica. Sgomberate le abitazioni limitrofe. Ci saranno disagi per giorni nei comuni di Marano e Mugnano.