Marano, domate le fiamme nell’autofficina. Danni ingenti

Domate le fiamme all’interno di un’officina (elettrauto) di Marano. I fatti in via Marano-Quarto. Il fumo è intenso e si era espanso in tutta la zona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Il locale era chiuso e il titolare, allertato dai vicini, è arrivato sul posto. Ha tentato di fare irruzione all’interno, nel tentativo di domare le fiamme. E’ stato bloccato alcuni conoscenti. Ora sul posto le pattuglie dei vigili del fuoco che dovranno stabilire se l’origine sia dolosa.













