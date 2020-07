PAP AREA NORD E ACQUA PUBBLICA A MUGNANO: “BLOCCARE OGNI FORMA DI PRIVATIZZAZIONE”

220 Visite

BLOCCHIAMO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA A MUGNANO DI NAPOLI DOVE L’ACQUA DA BENE PUBBLICO E COMUNE PASSA A MERCE E RICAVO PRIVATO!

Nessuna strumentalizzazione da parte delle attiviste e degli attivisti di Potere al Popolo! riguardo la notizia di passare la gestione della rete idrica di Mugnano di Napoli ad una societĂ privata:

🔸 a noi preme sottolineare come in un momento così delicato, come quello delle amministrative, si stia lavorando su una questione così importante senza coinvolgere la popolazione e nel silenzio più assoluto di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, delle forze politiche e delle associazioni

🔸 a noi preme sottolineare che mentre il sindaco uscente Luigi Sarnataro continua a ripetere che nessuna delibera è stata firmata, tutto si sta muovendo, sia politicamente che tecnicamente per poter firmare nei cento giorni del prossimo mandato!

🔸 a noi preme sottolineare la necessitĂ che ogni candidato a sindaco dica chiaramente ai cittadini cosa vuole farne dell’acqua, senza tecnicismi, senza nascondersi dietro alle inadeguatezze di un regolamento che non si è riusciti a cambiare durante questa amministrazione.

🔸a noi preme sottolineare che non è possibile definire “esternalizzazione” una gestione con ABC e chiamare “partecipazione” ad un consorzio di comuni la vendita della nostra acqua ad ACQUEDOTTI S.C.P.A.