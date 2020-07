VILLARICCA, CAVA ALMA: IL SINDACO PUNZO SCRIVE A REGIONE E PROCURA

Ho predisposto, nei giorni scorsi, un sopralluogo dell’ufficio Tecnico comunale su “Cava Alma”, seppur dall’esterno in quanto si tratta di un’area privata, sottoposta a sequestro, di una società coinvolta in un fallimento. L’Utc ha scritto al curatore per un intervento di pulizia immediato al fine di evitare ulteriori incendi.

Inoltre, ho scritto una lettera alla Regione Campania, all’Asl Napoli 2, al Comando Vigili del fuoco, all’Arpac, ai carabinieri, al curatore fallimentare che gestisce la società fallita, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica per denunciare la presenza di eventuali fumarole nella discarica e nelle aree limitrofe.

Un tema spinoso che deve essere affrontato con serietà e senza strumentalizzazioni politiche.

Sono stati stanziati, grazie anche al nostro impegno, 5 milioni di euro per la messa in sicurezza. Si tratta di un primo passo avanti che, però, non risolve il problema. L’unica soluzione è quella che sto chiedendo a gran voce da tempo, anche ai tavoli tecnici con i rappresentanti delle istituzioni interessate: E’ NECESSARIA LA BONIFICA!

Non alzo mai la voce e cerco, per stile ed educazione, di evitare sempre le polemiche, preferendo il dialogo e la ricerca della soluzione. Su questo tema, però, è diverso in quanto il Governo deve capire che c’è in ballo la salute dei nostri cittadini, la nostra salute e quella dei nostri figli.

Non è tempo né di nuove passerelle, né di strumentalizzazioni politiche. Serve uno stanziamento di fondi imponente ed un intervento rapido del Governo per bonificare l’area.

Nella qualità di sindaco, e anche di mamma e di cittadina di Villaricca, non mi limiterò alla lettera ma andrò di persona a Roma mettendo sul tavolo un argomento che deve rappresentare una priorità perché riguarda la salute della gente.

Se non arriva la bonifica rischiamo solo altri incendi ed altro inquinamento. La “Terra dei fuochi” deve essere un tema prioritario nell’agenda del governo. Siamo stufi delle chiacchiere, delle promesse mancate e delle solite passerelle!

