Marano, ripristino linea 144: la nota della quinta commissione consiliare

Continua l’impegno della V Commissione Consiliare del Comune di Marano di Napoli insieme all’Ottava Municipalià del Comune di Napoli affinchè venga ripristinata la linea ANM 144 sospesa da circa un anno. In mattinata abbiamo avuto un incontro con LA Quarta Commissione Regionale, presieduta dal presidente nonché Consigliere Luca Cascone e il Consigliere Regionale Mario Casillo, che da sempre ha cuore la città di Marano, per discutere del problema molto sentito dai tanti cittadini della collina, che vivono il disagio della sospensione dell’unico mezzo di trasporto e che dà la possibilita di spostamenti ai numerosi cittadini non automuniti, già tanto penalizzati per le problematiche di una periferia priva di servizi essenziali. Il Consigliere Cascone, in presenza di tutti i membri della V Commissione e del consigliere Pasquale Coppola si è reso subito disponibile per cercare di trovare una soluzione per il ripristino della linea sopra indicata e ha promesso che nel giro di due o tre giorni ci darà una risposta in merito a quanto esposto durante l’incontro. V Commissione: Savanelli Annarita, Carandente Vincenza, Vallozzi Salvatore, Moio Nicola, Garofalo Anna. Ottava Municipalità di Napoli: Passaro Salvatore, referente ANM, Gennaro Sepe, Presidente Commissione Trasporti.

Nota stampa













