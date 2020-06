Marano, al cimitero (il video) erba altissima e cittadini costretti a fare lo slalom tra le tombe

303 Visite

Erbacce ovunque, cittadini costretti a farlo lo slalom tra i loculi. Fosse di inumazione ricoperte dalla vegetazione: al cimitero di Marano è questo lo stato dell’arte. Ogni commento è superfluo e la colpa è solo del sindaco, dell’assessore al ramo e dei consiglieri dell’apposita commissione, che spesso si recano al camposanto ma che nulla riescono mai ad ottenere.

La colpa non è certo degli operai della ditta del verde (ce ne è una nuova che avrebbe un contratto per sei persone ma al lavoro ne risulterebbero cinque), ma di chi gli dice cosa fare o non fare.













