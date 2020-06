Marano, processo Bertini: il Comune si è costituito oggi parte civile. Ma chi ha memoria ricorda quando Visconti flirtava con l’ex sindaco e lo voleva a tutti i costi con sé

179 Visite

Il Comune di Marano si è costituito parte civile nel processo contro l’ex sindaco ed ex consigliere di minoranza Mauro Bertini, che si celebra presso il tribunale Napoli nord di Aversa. Bertini è accusato di corruzione aggravata in concorso tesa a favorire il clan Polverino.

La costituzione era stata annunciata mesi fa, dopo l’arresto di Bertini, dall’amministrazione cittadina ed è stata formalizzata stamani dall’avvocato dell’Ente Raffaele Manfrellotti, presente nell’aula dove si è tenuto il dibattimento.

Fin qui tutto normale, anzi persino scontato per un Comune che sostiene di agire nel solco della legalità. Fa un certo effetto però pensare che l’attuale sindaco, Rodolfo Visconti, poco meno di due anni fa, stava per stringere un accordo elettorale proprio con Bertini, già al tempo indagato per corruzione nell’ambito del procedimento giudiziario sull’area Pip di Marano. L’accordo sul ballottaggio sfumò in extremis dopo i nostri articoli e il no di qualche esponente del Partito democratico. Se fosse andato in porto, Bertini sarebbe stato partner di Visconti e avrebbe avuto suoi rappresentanti in giunta. All’epoca, come ricorderanno i nostri elettori, l’attuale sindaco flirtava con Bertini e ha flirtato anche nei mesi successivi.

Emblematica la vicenda del mercato ortofrutticolo, con diversi consiglieri di maggioranza che chiedevano sistematicamente a Bertini di individuare soluzioni per aprire la struttura. Bertini e alcuni consiglieri della quinta commissione, tra cui Paragliola, Carandente e Vallozzi, rilasciarono anche alcune dichiarazioni ai mezzi di informazioni e qualcuno ringraziò pubblicamente Bertini per il fattivo contributo. L’idea di Bertini, però, fu sconfessata nei giorni successivi dal dirigente Di Pace che, avendo letto i nostri articoli ew conscio delle attenzioni della Procura sul Comune, aveva fiutato il “fieto del miccio” e invitato il sindaco a non seguire la tesi dell’ex sindaco.

Oggi Visconti, capo dell’amministrazione, si costituisce – per conto del Comune – parte civile contro colui che, già indagato, voleva portarsi fortemente in coalizione. E’ proprio il caso di dire che certi politici hanno il viso come….













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS