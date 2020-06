Regionali, referendum e comunali accorpate: si voterà (quasi sicuramente) il 20 e il 21 settembre

188 Visite

In Italia si terrà un election day, probabilmente in data domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, dove saranno accorpate in una unica tornata le elezioni regionali, il primo turno delle amministrative e il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Dopo il giallo del primo voto al Senato, poi annullato a causa della mancanza del numero legale in Aula, alla fine Palazzo Madama ha dato il suo via libera al decreto Elezioni dopo il disco verde della Camera.

Una scelta dovuta all’emergenza coronavirus, che prima ha fatto slittare le varie consultazioni previste inizialmente per la primavera, poi ha reso necessario l’accorpamento per non recare ulteriori problematiche.

Gli italiani saranno così chiamati a esprimersi sul confermare o meno l’approvazione della riforma del taglio dei parlamentari, dove è stata decisa una sforbiciata di 115 senatori e 230 deputati.

Si voterà poi per le elezioni regionali in sette Regioni mentre per le amministrative saranno oltre 1.000 i Comuni chiamati a eleggere i nuovi sindaci, tra cui città come Venezia, Reggio Calabria, Arezzo, Trento e Bolzano.













