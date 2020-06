Sant’Antimo, ex sindaco moroso: il Comune lo invita a pagare più di 11 mila euro

238 Visite

Il sindaco Aurelio Russo è moroso nei confronti del Comune: arriva la cartella esattoriale da 11.417 euro. La Commissione Straordinaria, dopo una serie di accertamenti, ha notificato una gabella da oltre 11mila euro ad Aurelio Russo a firma del dirigente Gianluca Russo. L’ex sindaco invitava i cittadini a pagare le tasse locali, soprattutto la Tari. Ma proprio lui non era messo bene con i pagamenti. La morosità del sindaco Russo, che partirebbe dal 2015, viene fuori da un’attività ispettiva. E insomma, mentre quando era sindaco rendeva noto che molti cittadini santantimesi non pagavano i tributi comunali come la TARI, il canone idrico e l’IMU e preannunciava le azioni di riscossione, si scopre che proprio lui risulta moroso proprio in riguardo alla TARI. Avverso il provvedimento, l’ex primo cittadino potrà proporre ricorso.

