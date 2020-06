Inchiesta Sant’Antimo, Puca junior si avvale della facoltà di non rispondere

360 Visite

Lorenzo Puca si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 34 enne, figlio del boss detenuto Pasquale, alias Pasqualino ’o minorenne, era stato arrestato nell’ambito della maxi-operazione che a inizio settimana si è abbattuta su Sant’Antimo come un terremoto (eseguite, in totale 59 misure cautelari). Secondo la Procura sarebbe il reggente della cosca, ruolo ereditato dopo che il padre è finito in carcere. Comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, Puca ha deciso di non rispondere alle domande del gip ma ha rilasciato una dichiarazione spontanea con la quale ha precisato agli inquirenti di “aver cambiato vita a partire dal 2016”.













