Asl Napoli 1, il Viminale precisa: “Non abbiamo ancora deciso”

In merito a notizie apparse su organi di stampa, fonti del Viminale precisano che nessuna decisione è stata assunta, fino ad ora, dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in merito alla proposta di scioglimento della ASL Napoli 1.

E’ ancora in corso al Viminale la fase istruttoria affidata agli uffici competenti.

Si segnala peraltro che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 18/2020, che ha rimodulato i termini di tutti i procedimenti ex articolo 143 del Testo unico degli enti locali, il Ministro dovrà eventualmente formulare la proposta al Consiglio dei Ministri entro il prossimo mese di dicembre.













