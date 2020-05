Regionali, Maresca: “Continuerò a fare il magistrato”. Poi replica a Saviano sui commercialisti

540 Visite

«Il mio impegno nelle istituzioni già c’è, ed è quello di continuare a fare il magistrato». Lo ha dichiarato, in un’intervista a VocediNapoli.it, Catello Maresca, il magistrato indicato in queste ore come uno dei possibili candidati alla presidenza della Regione Campania con il centrodestra.

«Così come intorno al mio nome si è scatenato un consenso non indifferente ci sono stati alcuni amici e parenti che mi hanno detto: “Ma chi te lo fa fare”» ha detto il pm, escludendo qualsiasi ipotesi di un suo impegno in una prossima tornata elettorale, compresa quelle per le comunali previste nel 2021.

Maresca durante l’intervista si è dissociato dalle dichiarazioni di Roberto Saviano rese alla trasmissione di Fazio “Che Tempo che Fa”, secondo cui sarebbero alcuni commercialisti e consulenti ad avvicinare imprese e liberi professionisti al mondo della criminalità organizzata. «Non mi piacciono le dichiarazioni sensazionalistiche che coinvolgono interi settori e professionisti. Se Saviano dovesse avere qualche prova concreta rispetto a ciò che ha detto, andasse in Procura a denunciare» ha detto Maresca.













