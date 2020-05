Covid Usa, Trump: “Assumo idrossiclorochina da alcuni giorni”

379 Visite

Trump ha detto di assumere anche zinco come misura preventiva. “Penso che sia buona, ho sentito un sacco di storie positive”, ha sottolineato, rispondendo a una domanda sul perché prendesse la idrossiclorochina. L’efficacia del farmaco è stata messa in dubbio da numerosi esperti e sono stati sollevati interrogativi su pericolosi effetti collaterali. Anche Anthony Fauci, noto immunologo e membro della task force Usa contro il Covid-19, il mese scorso ha frenato sull’uso, sostenendo che “al momento la sperimentazione è avvenuta in maniera troppo casuale per avere certezze sulla sua efficacia”.

Fonte Sky