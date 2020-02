Marano, la querelle infinita. Nuovi loculi, la delibera per il via libera sarà al vaglio del Consiglio comunale

318 Visite

Nuovi loculi, sarà al vaglio (si spera) del prossimo consiglio comunale la delibera che deve sancire la riduzione dei piani (da 5 a 3) in costruzione nella erigenda palazzina. Senza quella delibera i lavori continueranno a procedere a rilento e con essa anche la consegna a chi, da anni ormai, ha già ultimato i pagamenti. L’amministrazione Visconti non ha ancor approvato l’atto, che è stato richiesto pochi giorni fa anche dalla Prefettura.

La delibera deve, in pratica, certificare il ridimensionamento del progetto, da cinque a tre piani, così come concordato con gli amministratori giudiziari della ditta Mastromimico di San Cipriano d’Aversa (confiscata dallo Stato per legami con la camorra) e in sede di prefettura. L’ultimo incontro in prefettura è avvenuto pochi giorni fa, ma Visconti non aveva ancora pronta la delibera richiesta, che deve passare (a quanto pare) anche in Consiglio comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS