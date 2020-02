Coronavirus, Msc Meraviglia sbarcata in Messico

140 Visite

Le autorità messicane hanno autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri della nave da crociera Msc Meraviglia a Cozumel, dopo un controllo sanitario per sospetti casi di nuovo coronavirus. “Msc Crociere ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati durante la notte, a bordo solo due casi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica”, si legge in una nota di Msc.













