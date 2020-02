Nola: alla guida con patente contraffatta smaltivano illecitamente rifiuti. I carabinieri denunciano due persone

107 Visite

I carabinieri della compagnia di Nola, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e falsità ideologica in atto pubblico 2 cittadini di origini ucraine, entrambi incensurati di 29 e 27 anni.

Fermati durante un controllo in via Nola per San Gennaro, i due trasportavano in un furgone rifiuti speciali senza autorizzazione: componenti di autovetture, materiale ferroso, vernici e bombole gpl. Da ulteriori accertamenti è emerso che il documento di guida ucraino utilizzato dal 29enne fosse contraffatto.

Documenti e veicolo – con relativo carico – sono stati sequestrati.













