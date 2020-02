L’angolo del commercialista: detrazione per il figlio anche se già fruita

459 Visite

L’ordinanza 34344/2019 della Cassazione ha sancito un principio fondamentale per

quanto riguarda la detrazione delle spese sanitarie e di istruzione sostenute dai genitori

nei confronti dei figli.

La sentenza qui commentata riguarda un genitore che aveva sostenuto spese sanitarie e di

istruzione per il figlio, per il quale, però, la detrazione per i figli a carico era stata fruita al

100% dall’altro genitore, tanto che il primo nella sua dichiarazione annuale aveva indicato

il codice fiscale del figlio a carico, ma non la percentuale di spettanza della detrazione per

figli a carico, atteso che, appunto, di essa aveva integralmente fruito l’altro genitore. Da qui

è nata la contestazione del Fisco.

La Cassazione, però, non ha condiviso la contestazione, stabilendo, invece, che la

legittimazione alla detrazione, sotto il profilo soggettivo del contribuente, viene

determinata, a prescindere dalla fruizione della detrazione per carichi di famiglia, con

riferimento al genitore contribuente che ha effettivamente sostenuto il relativo esborso

nell’interesse del figlio a carico, con conseguente onere probatorio da assolvere tramite

l’intestazione della spesa nel documento che la certifica (o, in difetto di indicazione, nella

ripartizione del 50% tra i due genitori).

Pertanto, la mancata indicazione della percentuale di spettanza della detrazione per figli a

carico nella dichiarazione dei redditi del genitore non comporta la negazione della

detrazione degli oneri ex articolo 15 sostenuti nell’interesse dei figli da ritenersi a carico in

base all’articolo 12 del Tuir.

Dott. Michele Napolano













