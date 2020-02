Marano, sfiducia a Visconti. Albano lancia la proposta: “Giovedì dal notaio Laurini per mandarlo a casa”

77 Visite

Pasquale Albano rompe gli indugi sull’operazione che potrebbe portare alla sfiducia del sindaco Visconti. Il consigliere comunale di minoranza si è fatto promotore di un incontro dal notaio Laurini, per la giornata di giovedì, ore 18, dove i consiglieri interessati potranno apporre la firma per mandare a casa la giunta Visconti. Ora bisognerà capire quale sarà la reazione degli altri consiglieri e del Partito democratico, che nei giorni scorsi è entrato in forte rottura con il primo cittadino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS