“Ci sono crimini che non possono essere dimenticati. Io non dimentico i 10mila italiani uccisi e gettati nelle foibe dai partigiani di Tito. Chi nega quanto avvenuto, chi getta fango sulle memoria p complice degli assassini. #GiornodelRicordo #Foibe #10febbraio”. Così su Twitter, in occasione della Giornata del Ricordo, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.













