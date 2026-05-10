Marano, crisi idrica. Gli interventi agli impianti non hanno sortito gli effetti sperati: quartieri senz’acqua o con pressione minima da 15 giorni

A Marano l’emergenza idrica continua e, nonostante gli ultimi interventi effettuati sugli impianti comunali, i problemi restano irrisolti. I lavori eseguiti nei giorni scorsi non sembrano aver prodotto gli effetti sperati: in diverse zone della città l’acqua continua ad arrivare con pressione minima oppure non arriva affatto.
Da circa quindici giorni i residenti convivono con disagi continui. Le segnalazioni più gravi arrivano soprattutto da via Parrocchia, via San Marco, via Marano-Pianura e dalle traversine di via del Mare, dove molte famiglie denunciano l’impossibilità di svolgere anche le normali attività quotidiane.
La situazione di criticità dipende da problemi strutturali e atavici della rete idrica cittadina: possibili ostruzioni lungo le condotte, cali di pressione improvvisi o limitatori che entrano in funzione nelle ore più critiche. Questioni tecniche che, denunciano i residenti, forse nemmeno l’ente gestore riesce ancora a individuare con precisione.
“Quel filino d’acqua arriva solo di mattina, poi dalle 15 in poi sparisce completamente”, racconta un residente di via San Marco. “Non crediamo sia un problema di vasche. Non è giusto essere trattati così, visto che le bollette le paghiamo per intero”.
Nel frattempo, ai piani più alti delle abitazioni l’acqua continua a non salire oppure arriva soltanto come un debole rivolo. Una situazione ormai diventata insostenibile per decine di famiglie che chiedono interventi immediati, comunicazioni chiare e soprattutto una soluzione definitiva a un’emergenza che continua a paralizzare interi quartieri della città.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews