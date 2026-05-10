Castello di Cisterna: trovate 284 dosi e 1 chilo e 300grammi circa di droga. Sequestro dei carabinieri

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Nuovo colpo da parte dei carabinieri della stazione di Castello di Cisterna per il contrasto al traffico di droga nel quartiere popolare “ex Legge 219”.

I militari impiegati in un servizio di controllo del territorio hanno scoperto una vera e propria “dispensa” di droga nell’area comune dell’edificio 7.

Trovate dietro un ascensore 260 dosi di hashish, 12 dosi di cocaina, 12 dosi di crack.

All’interno del quadro elettrico trovati 5 involucri ancora sottovuoto di crack per un totale di 117 grammi e 9 involucri sottovuoto di cocaina per un totale di 1 chilo e 190 grammi.

La droga è stata sequestrata.













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