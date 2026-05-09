Inghilterra, elezioni locali: crolla la sinistra. Starmer: “Risultato disastroso, ma non mi dimetto”

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Crolla il partito Laburista, vola Reform Uk di Nigel Farage, luci e ombre per i Tories. A oltre un quarto delle schede scrutinate, il voto locale in Inghilterra conferma le previsioni della vigilia e assesta un duro colpo al partito del primo ministro, Keir Starmer. Il premier incassa, si assume la responsabilità della pesante sconfitta ma annuncia che non si dimetterà. Reform UK di Nigel Farage è il chiaro vincitore della tornata elettorale, conquista due consigli comunali completi, Newcastle-under-Lyme e Havering, e ottiene numerosi seggi, circa 400, a scapito di laburisti e conservatori.

Il leader della destra populista britannica, fautore di Brexit, parla di “risultato storico” e aggiunge che “il meglio deve ancora arrivare”. I Conservatori hanno perso l’Hampshire ma hanno conquistato Westminster e mantenuto Fareham, Harlow e Broxbourne. “I Tories stanno tornando, riconquisteremo il potere”, dice la leader, Kemi Badenoch. I Liberal Democratici hanno conquistato Stockport e Portsmouth e hanno mantenuto Eastleigh e Richmond-upon-Thames. I Laburisti fino a ora hanno perso circa 260 seggi e il controllo di otto consigli, ma si prevedono ulteriori perdite. Risultati contrastanti per i Liberal Democratici che hanno guadagnato quasi 40 seggi e conquistato il controllo di Stockport e Portsmouth ma perso il consiglio di Hull. Con circa 170 seggi in meno, il partito Conservatore ha finora perso il controllo di due consigli comunali: Hampshire e Newcastle-under-Lyme ma riconquistato il controllo del consiglio di Westminster a Londra, sede del governo britannico.

I conservatori avevano controllato il consiglio di Westminster per decenni e lo avevano perso a favore dei laburisti nel 2022. Guadagnano qualcosa i Verdi dell’eco-populista Zack Polanski, che sulla base dei conteggi attuali hanno conquistato 26 seggi.













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