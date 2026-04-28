ESCLUSIVA. Mugnano, sospesa l’esecuzione Soget contro società edile: ordinanza del Tribunale apre scenari pesanti sui tributi del 2019

Scossa al sistema della riscossione locale: il Tribunale di Napoli Nord blocca le esecuzioni e mette in discussione la validità di intere annualità tributarie. Con ordinanza del 23 aprile 2026, i giudici hanno sospeso la procedura esecutiva promossa da Soget S.p.A. contro la C.G. Costruzioni s.r.l., in un contenzioso legato a crediti per conto del Comune di Mugnano di Napoli.

La vicenda nasce da una maxi esecuzione che aveva portato all’asta di 21 immobili per oltre 2 milioni di euro, a fronte di un credito contestato di circa 400 mila euro. Nove beni risultano già venduti, con pesanti ripercussioni sull’attività della società coinvolta. Il ricorso che ha portato allo stop è stato promosso dallo Studio legale Serino & Partners di Aversa.

Nel provvedimento emergono criticità rilevanti: il giudice evidenzia dubbi sulla legittimazione di Soget, sottolineando che l’attività di riscossione si fonderebbe su un contratto scaduto nel 2018 e rinnovato solo nel 2020. Da qui la possibile illegittimità delle ingiunzioni emesse nel 2019, considerate “in carenza di potere”.

Non solo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili diversi interventi perché privi di un valido titolo esecutivo, essendo basati su semplici prospetti contabili. Contestata anche la quantificazione del credito: secondo i giudici, la documentazione prodotta non consente di determinare con precisione le somme dovute, imponendo ulteriori verifiche su interessi e oneri.

Disposta quindi la sospensione della procedura, con il blocco delle vendite residue e della distribuzione delle somme già incassate, e un termine di 90 giorni per l’eventuale fase di merito.

Una decisione che potrebbe avere effetti ben più ampi: se confermata, rischia di aprire un fronte di contenziosi su numerose posizioni relative al 2019, con possibili ripercussioni sulle casse comunali e sull’intero sistema di riscossione locale.